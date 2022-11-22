Угрозы цунами Дальнему Востоку РФ после сильного землетрясения у Соломоновых островов нет

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Угрозы цунами для дальневосточного побережья РФ в связи с сильным землетрясением, произошедшим в районе Соломоновых островов, не существует, сообщила "Интерфаксу" руководитель центра цунами управления Сахалингидрометслужбы Татьяна Ивельская.

"Угрозы цунами для дальневосточного побережья России не существует. Землетрясение в районе Соломоновых островов сильное, слабое цунами в том районе уже регистрируется. Угроза цунами объявлена Тихоокеанским центром (центр предупреждения о цунами - ИФ) для ближайших районов в пределах 300 км от эпицентра", - пояснила она.

Она также сообщила, что сотрудники сахалинского центра цунами "ситуацию мониторят и анализируют".

Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,0. Оно произошло во вторник в 05:03 мск возле Соломоновых островов в юго-западной части Тихого океан, где объявлена угроза цунами.