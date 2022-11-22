Землетрясение магнитудой 7 произошло на Соломоновых островах

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 7 зафиксирован в акватории Соломонова моря в 55 км к юго-западу от столицы Соломоновых островов города Хониара, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 05:03 по московскому времени во вторник землетрясения находился примерно в 17 км от юго-западного побережья острова Гуадалканал в составе Соломоновых островов.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Кроме того, в этом же районе в 52 км юго-западнее Хониары в 05:38 по московскому времени был зафиксирован афтершок магнитудой 6,4. По интенсивности сотрясений в эпицентре второе землетрясение также оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду первого землетрясения в 7,3. Затем американские сейсмологи скорректировали оценку магнитуды до 7. По их данным, очаг находился на глубине 15 км. Агентство объявило для Соломоновых островов угрозу цунами.