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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:01

МВД сообщило о выдаче с октября 80 тысяч российских паспортов жителям новых территорей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Более 80 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан России после присоединения новых территорий, сообщила на бифинге начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Военная операция на Украине

Договоры о вхождении в Россию четырех новых регионов были подписаны 30 сентября в Кремле. В договорах указано, что пределы территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей определяются границами на день их образования и день принятия в Россию. 3 октября эти договоры ратифицировала Госдума.

2 октября председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников разъяснил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получат российское гражданство если подадут заявление и принесут присягу гражданина России.

Он также пообещал, что гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также Украине.

МВД ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область Валентина Казакова
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