Причиной пожара на газопроводе под Петербургом названа усталость металла

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - По предварительной версии, причиной аварии на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области стал техногенный фактор - усталость металла, сообщил на пресс-конференции председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Юрий Андреев.

Он добавил, что Следственный комитет продолжает расследование аварии, и еще рано называть конкретную причину случившегося.

Во Всеволожском районе 19 ноября в 15:32 ориентировочно на 782 километре магистрального газопровода "Белоусово - Ленинград" произошел разрыв с возгоранием. Никто не пострадал, подачу газа на этот участок остановили. В 18:19 МЧС объявило о ликвидации открытого горения.

Из-за аварии на газопроводе были отключены шесть газораспределительных станций (ГРС) - Русский Дизель, Романовка, Восточная, Невская Дубровка, Свердлова и ГРС Всеволожск. Позднее они были переведены на резервную схему снабжения, начались работы по восстановлению газоснабжения потребителей. Подача газа потребителям района была восстановлена вечером 21 ноября.

Сообщалось, что в управлении СК по Ленинградской области по факту поводили доследственную проверку по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).