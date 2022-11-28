Семья осужденного в РФ американца Уилана заявила, что он перестал выходить на связь

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Семья и американские дипломаты не получали звонков от осужденного в России за шпионаж гражданина США, Ирландии и Канады, и подданного Великобритании Пола Уилана, сообщил в понедельник "Интерфаксу" его брат Дэвид.

"Пол постоянного говорил нам (...), что если он не звонит домой больше, чем три дня, то нужно обращаться в посольство США. Наши родители так и сделали, и узнали, что сотрудники посольства также не получали вестей от Пола",- рассказал Дэвид Уилан.

По его словам, дипломаты связываются с Уиланом по четвергам, однако на прошлой неделе тот не вышел на связь.

"Очень необычно, что Пол не позвонил домой на День благодарения", - отметил родственник осужденного американца.

Дэвид Уилан выразил надежду, что американские дипломаты в ближайшее время смогут разобраться, что с его братом, кончились ли у него деньги на телефоне или он был помещен в одиночное заключение (ШИЗО), или же его вновь направили в тюремную больницу.

Уилан 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Сейчас американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.

В последнее время имя Уилана регулярно упоминается в контексте возможного обмена заключенными между РФ и США.