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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Что произошло за день: вторник, 29 ноября

Уход Кудрина из Счетной палаты, доходы бюджета и последнее слово обвиняемого в стрельбе в пермском вузе

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Кудрин объявил об уходе с поста председателя Счётной палаты. По не подтвержденной пока информации, он займет пост в новой структуре "Яндекса". Совфед рассмотрит вопрос об отставке Кудрина в среду.

- Молдавия возобновила реверс газа на Украину. Заявка на транзит российского газа через территорию Украины – на уровне предыдущих дней и месяцев.

- "АвтоВАЗу" разрешили купить российский банк альянса Renault-Nissan. РН банк находится в списке из 45 банков, сделки с долями которых требуют особого разрешения президента. Это первое подобное разрешение, полученное с момента введения запрета в августе 2022 года.

- Доходы российского бюджета за девять месяцев выросли на 10%, до 20 трлн рублей. Бюджет РФ в январе-сентябре исполнен с профицитом около 200 млрд рублей, или 0,2% ВВП.

- В Минтрансе сообщили, что в КНР не признают страховые сертификаты судов под флагом РФ. Вместе с тем там отметили, что Турция признает российские страховки, обеспечивающие морские грузоперевозки.

- Обвиняемый в убийстве студентов вуза в Перми попросил суд не давать ему пожизненный срок. Начало оглашения приговора запланировано на 28 декабря.

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