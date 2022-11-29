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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В Минтрансе сообщили, что в КНР не признают страховые сертификаты судов под флагом РФ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Власти КНР пока не признают сертификаты страхования российских страховщиков и "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК), выданные судам под российским флагом, сообщил замминистра транспорта Юрий Пошивай в ходе IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума во вторник.

По его словам, при осуществлении экспортных перевозок российская сторона столкнулась с новыми вызовами, в том числе "с увеличением ставок по страхованию военных рисков для судов, осуществляющих заход в морские порты", отказом P&I клубов (страхующих ответственность судовладельцев) и их членов в перестраховании ответственности судоходных компаний", возникали затруднения при страховании рисков грузоперевозок. Кроме того, свидетельства, выдаваемые российскими страховыми компаниями и АО "РНРК", не признаются западными коммерческими компаниями.

Пошивай отметил, что российские сертификаты страхования соответствуют всем международным требованиям, а перестрахование РНПК подкреплено гарантиями Банка России и Минфина РФ.

Замминистра транспорта в ходе выступления представил предложения для разрешения этой ситуации. Минтранс выступил с инициативой "признания китайской стороной страховых сертификатов компаний РФ, осуществляющих страхование морских перевозок, а также сертификатов перестрахования рисков морских перевозок, документов, гарантирующих финансовое покрытие рисков".

Китай Россия Минтранс РФ
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