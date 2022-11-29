Обвиняемый в убийстве студентов вуза в Перми просит суд не давать ему пожизненный срок

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Тимур Бекмансуров, которого обвиняют в вооруженном нападении на Пермский Госуниверситет (ПГНИУ) в сентябре 2021 года, в своем последнем слове попросил суд не назначать ему пожизненное лишение свободы, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Прошу в процессе принятия итогового решения реализовать в полной мере принципы гуманизма и индивидуальности уголовного наказания. При разрешении вопроса о виде и размере наказания не применять в отношении меня максимальное наказание", - сказал Бекмансуров.

Также он попросил учесть состояние его здоровья и активное сотрудничество со следствием.

Он напомнил, что полностью признал вину в инкриминируемых деяниях и раскаивается в содеянном. Подсудимый пообещал выплачивать компенсации пострадавшим и родственникам погибших.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Начало оглашения приговора запланировано на 28 декабря.

Представитель гособвинения просил суд признать Бекмансурова виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Адвокат возражал против такого наказания.

Стрельба в вузе

Утром 20 сентября 2021 года произошла стрельба в одном из корпусов ПГНИУ. В результате шесть человек погибли, 47 пострадали. Выстрелами были повреждены автомобили и имущество вуза.

В совершении преступления обвиняется Бекмансуров - на тот момент студент юридического факультета.

Ему предъявлено обвинение по ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.2 ст.167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), ч.3 ст.30, ст.105 (покушение на убийство) и п.п. "а,е,и" ч.2 ст.105 (убийство) УК РФ.

В ходе судебного следствия фигурант признал вину, однако мотивы своего поступка он не озвучивал, от дачи показаний отказался. На учете у нарколога он не состоит и у психиатра не наблюдался. Является инвалидом третьей группы: по медицинским показаниям подсудимому ампутировали часть ноги.