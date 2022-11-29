Доходы российского бюджета за девять месяцев выросли на 10%

Вид на здание Дома правительства РФ Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Доходы российского бюджета, несмотря на санкции, за девять месяцев текущего года выросли на 10%, до 20 трлн рублей, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность", - сказал он на заседании правительства.

Мишустин отметил, что "принятые системные меры позволили стабилизировать ситуацию в экономике, поддержать деятельность предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места в регионах".

По его словам, доходы бюджета за январь-сентябрь 2022 года оказались выше ожидаемых, увеличившись на 10% до 20 трлн рублей. Расходы увеличились на 5,5% до 19,5 трлн рублей, в том числе, из-за роста выплат в рамках социальных обязательств государства.

При этом Мишустин обратил внимание, что представление материальной помощи, услуг и различных льгот стало еще более адресным.