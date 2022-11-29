Минфин уточнил исполнение бюджета за 9 месяцев с 55 млрд руб. до более 200 млрд руб.

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Бюджет РФ в январе-сентябре, по уточненным данным, был исполнен с профицитом около 200 млрд рублей, или 0,2% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства.

По предварительной оценке, которую ранее давал Минфин, профицит за девять месяцев составил 54,7 млрд рублей.

"По итогам отчетного периода федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,2% ВВП, или более 200 млрд рублей", - сказал министр.

По его словам, доходы в январе-сентябре сложились больше, чем поступления в прошлом году. "Мы видим, что в этом году доходы составили 19,7 трлн рублей за 9 месяцев, или более чем на 10% больше, чем поступления за тот же период прошлого года. Поступление нефтегазовых доходов увеличились более чем на 37%. Это понятно, нам в этом году благоприятствовала конъюнктура цен на нефть и газ, а также ряд изменений, который мы приняли в налоговом законодательстве. Ненефтегазовые доходы несколько сократились, что в первую очередь связано с изменением импортных поставок и изменением налоговой базы, сокращение ненефтегазовых доходов составило около 4%", - сказал он.

Министр отметил улучшение исполнительской дисциплины в ходе реализации бюджета - расходы были исполнены на уровне более 70%, что выше, чем уровень исполнения прошлого года, почти на 6 п.п. "За оставшийся месяц нам предстоит исполнить значительный объем расходов - более чем 5,5 трлн рублей, или почти 19% объема расходов. Это меньше, чем за соответствующий период прошлого года, но тем не менее, это значительный объем бюджетных трат", - отметил он.