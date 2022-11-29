Молдавия возобновила реверс газа на Украину

Транзитная заявка "Газпрома" по Украине составила 42,4 млн куб. м

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Молдавия возобновляет реверсные поставки газа на Украину, остановленные в понедельник.

На вторник на пограничной газоизмерительной станции "Гребеники" (главный путь поставки российского газа в Молдавию) заявлены номинации как в прямом, так и в реверсном направлении (из Молдавии на Украину), сообщает "Оператор ГТС Украины". Из 6,1 млн куб. м, заявленных к транзиту в Молдавию на газовые 29 ноября, большая часть - 3,9 млн куб. м - может вернуться реверсом на Украину. При этом молдавская сторона постоянно напоминает, что запрашивает значительно больше российского газа, чем получает в настоящее время.

Факт "транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы" неделю назад стал основанием для предупреждения: если он сохранится, ""Газпром" начнет сокращение подачи газа для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки".

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины – на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на вторник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в понедельник был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Федеральное сетевое агентство Германии изменило оценку погодной ситуации в стране со "стабильной" на "напряженную", сообщается в ежедневном обзоре Bundesnetzagentur о ситуации с газоснабжением страны.

Напряженной считается ситуация, когда прогнозируемая средняя температура на следующие 7 дней на 0-2 градуса Цельсия ниже среднего показателя за 2018-2021 годы, отмечает ведомство.

Ведомство оценивает ситуацию с газоснабжением страны как напряженную и не исключает дальнейшего ухудшения. BNetzA призывает потребителей к экономии газа. По мнению регулятора, дефицита газа зимой можно избежать, прежде всего если будет достигнута цель экономии не менее 20%.

После очень теплого октября в ноябре погода в Европе складывается на уровне климатической нормы. Средняя температура за месяц лишь на градус выше показателей ноября прошлого года (в октябре было теплее на три градуса). При этом всю вторую половину месяца температура воздуха значительно холоднее, чем ранее.

По актуальным прогнозам, на наступившей неделе погода в Европе будет примерно на три градуса прохладнее, чем на предыдущей.

Контракт с поставкой "на день вперед" (на понедельник) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $1338 за тысячу кубометров.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю обеспечила 18% европейского энергобаланса, а в понедельник упала до 15%, сообщает ассоциация WindEurope.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В сентябре были взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Европа начала и наращивает интенсивность расходования газа из своих хранилищ. Текущий уровень запасов снизился до 93,90% - это на 10,5 процентных пункта выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.

За газовые сутки 27 ноября запасы "похудели" на 0,05 процентных пункта. Это был очень теплый, тем более выходной день, поэтому расход газа сильно сократился.

В "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году - самое позднее за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий наиболее поздний отбор был зафиксирован в 2013 году (резервы начали уменьшаться 4 ноября).

В ответ на понижение температуры увеличили объем регазификации европейские терминалы по приему СПГ. С начала ноября коэффициент использования их мощностей составляет 67% при том, что в среднем за октябрь было 60%.

Запасы в США

Состояние запасов газа в ПХГ США имеет все большее значение для мирового рынка. Страна активно наращивает экспорт газа (прежде всего в Европу), а добыча растет меньшими темпами.

Подземные хранилища в США, как и в Европе, перешли к отбору. За очередную отчетную неделю (закончилась 18 ноября) из ПХГ было изъято 2,3 млрд куб. м газа, что несколько превышает обычные для этого времени темпы.

Текущий уровень резервов составляет около 74%, что на 1% ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Это существенно меньше резервов в ПХГ Европы и России.

Сейчас в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в ПХГ сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта объемы природного газа в хранилищах будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.