Россияне с начала 2022 года купили доллары и евро на 230 млрд рублей

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Физлица с начала 2022 года на биржевом и внебиржевом рынках приобрели доллары США и евро на общую сумму 230,1 млрд рублей, при этом в периоды турбулентности весной и осенью текущего года население валюту продавало, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ РФ.

"Как и ранее, поведение граждан продолжает оказывать контрциклический эффект на валютный рынок: они продают иностранную валюту при ослаблении рубля и покупают при его укреплении", - отмечает Банк России.

Так, граждане за период с 24 февраля по 10 апреля 2022 года осуществили чистые продажи иностранной валюты на 539,9 млрд рублей. Аналогичная ситуация наблюдалась осенью на фоне ухудшения геополитических факторов: совокупный объем чистых продаж иностранной валюты населением с 20 сентября по 13 октября 2022 года составил 65 млрд рублей (из них нетто-продажа валюты в крупнейших банках составила 178,7 млрд рублей, на Московской бирже осуществлялись нетто-покупки на сумму 113,8 млрд рублей).

ЦБ отмечает, что с начала II квартала и по 24 ноября включительно нетто-покупки валюты населением на биржевом рынке составили 1,054 трлн рублей в рублевом эквиваленте. При этом на внебиржевом рынке (через крупнейшие банки) за аналогичный период физлица продали доллары США и евро на сумму 147,4 млрд рублей.

В части выбора валюты предпочтения населения постепенно смещаются в сторону юаня, подчеркивает Банк России. В отличие от долларов США и евро, покупки юаней физлицами имели постоянную тенденцию, в целом за год было куплено юаней на сумму 139,6 млрд рублей.