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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Согласно опросу, своим материальным положением довольны 23% россиян

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Около четверти россиян (23%) оценивают своё нынешнее материальное положение как хорошее, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Результаты исследования, опубликованные на сайте ФОМ, показывают, что чаще всех своим достатком довольна молодёжь 18-30 лет - 36% респондентов этой возрастной категории.

В свою очередь, недовольны своим материальным положением 19% россиян, среди сограждан 46-60 лет так оценивает свой достаток каждый четвёртый (25%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, средним своё материальное положение считают более половины россиян (56%). Среди сограждан в возрасте от 31 года до 45 лет и старше 60 лет этот показатель составляет по 60% соответственно.

Опрос был проведён 18-20 ноября 2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населённых пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ
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