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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Что произошло за день: суббота, 3 декабря

Задержание российского бизнесмена в Великобритании, подготовка военных РФ и Белоруссии и мертвые тюлени в Дагестане

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Великобритании сообщили о задержании бизнесмена из РФ по подозрению в отмывании денег. Его имя официально не называется, 58-летний предприниматель отпущен под залог.

- Лукашенко заявил, что военные Белоруссии и РФ ведут подготовку как единая армия. Об этом он сообщил в ходе встречи с Сергеем Шойгу, который прибыл с рабочим визитом в Минск. Глава военного ведомства РФ уже провел переговоры с министром обороны Белоруссии, стороны подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

- Россия с 1 января вводит экспортные пошлины на удобрения - 23,5% при цене свыше $450/т. При стоимости удобрений в пределах $450/т, ставка пошлины будет нулевой.

- "Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов. В ночь на воскресенье в столице подморозит до минус 14, в ночь на понедельник - до минус 15 градусов.

- СМИ сообщили об ухудшении состояния Пеле. Сообщается, что страдающий раком футболист не реагирует на химиотерапию, ему оказывают паллиативную помощь.

- 700 мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря в Дагестане. Число обнаруженных животных может увеличиваться, причины случившегося выясняются.

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