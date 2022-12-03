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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе с 3 по 5 декабря до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

"Местами аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы", - говорится в предупреждении, которое действует до 11:00 понедельника, 5 декабря.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Синоптики прогнозируют, что в ночь на воскресенье в Москве подморозит до минус 14, в ночь на понедельник - до минус 15 градусов.

По данным Гидрометцентра, минувшей ночью температура воздуха в Москве (ВДНХ) опускалась до минус 13,5 градуса.

Москва Гидрометцентр
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