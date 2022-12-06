Неизвестный открыл огонь по полицейским в ростовском Новошахтинске

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который во вторник стрелял в их коллег в пригороде Новошахтинска Ростовской области и скрылся, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

"Преступление было совершено сегодня в районе 12:00 по московскому времени. Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам ОМВД России по Новошахтинску, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что о состоянии пострадавшего пока неизвестно.