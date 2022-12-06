Раненный в Новошахтинске полицейский находится в состоянии средней степени тяжести

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Раненный в ходе стрельбы в пригороде Новошахтинска Ростовской области полицейский находится в больнице, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил глава региона Василий Голубев.

"Поручил оказать всю необходимую помощь раненому сотруднику ГУВД. Он был доставлен в городскую больницу. Для оказания ему помощи в Новошахтинск из Ростовской областной клинической больницы была направлена бригада сосудистых хирургов. Состояние полицейского специалисты характеризуют как средней тяжести", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, во вторник днем мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам ОМВД России по Новошахтинску, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. Ведется розыск стрелявшего.

Власти города призвали местных жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого. Глава горадминистрации Сергей Бондаренко распорядился усилить меры безопасности в образовательных учреждениях города на время розыска преступника.