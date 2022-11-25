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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Минтруд сообщил, что один день участия в СВО засчитывается как два рабочих дня

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что в отношении работников, мобилизованных для участия в специальной военной операции России на Украине (СВО), приняты дополнительные гарантии сохранения трудового стажа.

"С точки зрения трудового стажа, на сегодняшний день те граждане, которые участвуют в СВО, по ним один рабочий день засчитывается за два", - сказал Котяков, отвечая на вопросы в ходе "парламентского диалога" в Совете Федерации в пятницу.

Министр добавил, что "это позволяет им формировать в большем объеме трудовой стаж, что соответствующим образом скажется на их пенсионном обеспечении на перспективу".

Котяков также напомнил, что после объявления частичной мобилизации в отношении работников, призванных для участия в СВО, был принят ряд решений, в том числе касающихся сохранения за ними рабочих мест.

Минтруд РФ Антон Котяков
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