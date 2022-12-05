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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Минобороны РФ сообщило об организации системы по доставке писем участникам СВО

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что организовало доставку почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

"В целях обеспечения доставки почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции, воинские части, в которых они проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил РФ (ФПС)", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки, через ближайшие отделения "Почты России" по адресу: "103400, город Москва-400, номер воинской части", - добавили в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.

Минобороны РФ
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