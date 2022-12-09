Президент РФ заявил, что участникам урегулирования на Украине придется принять реалии "на земле"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Процесс урегулирования ситуации на Украине будет непростым, всем участникам придется согласиться с реалиями "на земле", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Процесс урегулирования в целом, да, он, наверное, будет непростым и потребует определенного времени. Но так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются "на земле", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Специальная военная операция идет своим чередом, никаких вопросов и проблем там нет, заявил он.

"Что касается длительности процесса СВО, я имел в виду длительность процесса урегулирования. СВО идет своим чередом, там все стабильно у нас, никаких вопросов и проблем там сегодня нет", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что министерство обороны ведет себя "достаточно прозрачно, все, что происходит в реалиях, на земле, все отражается в ежедневных сводках". "Так все на самом деле, объективно и обстоятельно, мне добавить здесь нечего", - сказал он.