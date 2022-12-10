Иностранные партнеры приостановили участие в проекте орбитального телескопа "Спектр-УФ"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Зарубежные партнеры приостановили участие в создании орбитальной обсерватории "Спектр-УФ", иностранное научное оборудование заменят на российские аналоги, сообщил главный конструктор проекта Сергей Шостак.

"Сейчас продолжается создание рабочей конструкторской документации, так как после ухода зарубежных партнеров пришлось кое-что перепроектировать", - сказал Шостак в интервью журналу "Русский космос" (официальное издание "Роскосмоса").

""Спектр-УФ" является российским национальным проектом при активном участии Испании. До 2022 г. интерес выражала также Япония. Будет ли продолжено участие этих стран в проекте - вопрос открытый", - заявил он.

Главный конструктор телескопа также сообщил, что закупка ряда комплектующих за рубежом стала невозможной из-за санкций США и ЕС. По его словам, Институт астрономии РАН проработал замену элементов иностранных научных приборов на компоненты отечественного производства.

"На Совете главных конструкторов по проекту "Спектр-УФ" эти проблемы были обсуждены и приняты решения об адекватных заменах. Заключили контракты", - сказал Шостак.

По его данным, запуск обсерватории "Спектр-УФ" планируется с космодрома Восточный на ракете-носителе "Ангара-А5М" с разгонным блоком типа ДМ. Аппарат будет выведен на геосинхронную круговую орбиту высотой около 35 800 км. Срок активной работы обсерватории рассчитан на пять лет.

20 апреля 2021 года гендиректор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович сообщил, что орбитальный телескоп "Спектр-УФ" планируется запустить раньше намеченного срока, до 2025 года.

Орбитальная обсерватория "Спектр-УФ" предназначена для работы в ультрафиолетовом диапазоне спектра, недоступном для наблюдения с Земли. Сообщалось, что в проекте участвуют Россия, Германия и Испания. Предполагается, что "Спектр-УФ" будет единственным крупным инструментом для ультрафиолетовых исследований после завершения работы космического телескопа "Хаббл".

26 февраля космическое агентство Германии уведомило "Роскосмос" о намерении отключить свой телескоп eROSITA на российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" и перевести его в спящий режим. На обсерватории "Спектр-РГ" продолжает работать российский рентгеновский телескоп ART-XC.