Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:45

Космонавты в феврале установят на МКС средство связи нового поколения

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Средство связи, позволяющее передавать большие объемы данных на Землю, в феврале установят на внешнем борту Международной космической станции (МКС) в ходе работ в открытом космосе, сообщил в субботу командир МКС космонавт Сергей Прокопьев.

"("Прогресс МС-21") доставил оборудование, необходимое для последующих выходов в открытый космос, а также радиотехническое средство передачи информации нового поколения, которое позволит нам еще быстрее передавать большие объемы различных данных", - сказал он в интервью журналу "Русский космос" (официальное издание "Роскосмоса").

Как сообщил космонавт, "планируется, что в феврале мы установим его во время работы за бортом".

Предыдущий выход в открытый космос по российской программе состоялся 17 ноября. Космонавты Прокопьев и Дмитрий Петелин в ходе работ подготовили радиационный теплообменник к переносу с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" европейским манипулятором ERA. Продолжительность выхода составила 6 часов 25 минут.

1 сентября Прокопьев сообщал, что действующий российский экипаж МКС совершит пять выходов в открытый космос.

МКС Сергей Прокопьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 10 декабря

Военная операция на Украине

Politico сообщило о дискуссиях в Пентагоне о передаче Украине БПЛА дальнего действия

Politico сообщило о дискуссиях в Пентагоне о передаче Украине БПЛА дальнего действия
Военная операция на Украине

Генсек НАТО не исключил перерастания событий на Украине в войну между альянсом и РФ

США ввели санкции против ЦИК РФ и ее председателя Памфиловой

США ввели санкции против ЦИК РФ и ее председателя Памфиловой

Глава "Газпрома" обсудил с президентом Турции газовый хаб и поставки газа

Глава "Газпрома" обсудил с президентом Турции газовый хаб и поставки газа

Немецкий суд утвердил аресты 23 ультраправых, подозреваемых в подготовке переворота

Путин заявил о возможности новых обменов осужденными с США

Путин заявил о возможности новых обменов осужденными с США

Канада вводит санкции против МВД, Минюста, Следственного комитета и ЦИК РФ

Канада вводит санкции против МВД, Минюста, Следственного комитета и ЦИК РФ

Лукашенко рассчитывает на равные с РФ цены на газ в 2023 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });