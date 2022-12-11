Трассы в Татарстане временно закрыли для рейсовых автобусов и фур из-за непогоды

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Непогода стала причиной временного закрытия движения по федеральным автодорогам для рейсовых автобусов и грузовиков в Татарстане, сообщает в воскресенье пресс-служба "Волго-Вятскуправтодора".

"С 17:00 по Москве временно закрыто движение по федеральным автодорогам проходящим по Татарстану для грузовых автомобилей и рейсовых автобусов из-за снега, дождя и ограниченной видимости", - говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и выбирать скорость исходя из дорожных условий.