В Петербурге открылся шоурум Aurus

Дилерский центр стал для бренда третьим - два шоурума Aurus уже работают в Москве

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Дилерский холдинг "Автодом" открыл в Петербурге первый шоурум бренда Aurus, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии.

Одноэтажный дилерский центр занимает площадь 200 кв. метров, в нем сейчас представлены два автомобиля - седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendant.

"Стратегия продаж предусматривает наличие дилерских центров Aurus в Москве и Петербурге, у нас есть планы по расширению внутренней экспансии на территории России", - сказал на церемонии директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов.

Дилерский центр продает новые автомобили, автомобили Aurus с пробегом, предлагает сервисное обслуживание. Сервисная зона шоурума оборудована двумя подъемниками, один из которых предназначен для бронированных лимузинов весом 6,3 тонны.

Дилерское соглашение между Aurus и холдингом "Автодом" было подписано в марте 2022 года, тогда же компании озвучили планы по открытию шоурума в Петербурге до конца года. Дилерский центр стал для бренда третьим - два шоурума Aurus работают в Москве.

Дилерская группа "Автодом" основана в конце 1992 года, у нее 27 дилерских центров в Москве, Петербурге и Краснодаре. Компания специализируется на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. В портфеле дилера 13 брендов: BMW, BMW Motorrad, Mini, Lamborghini, Porsche, Audi, Mercedes Benz, smart, Volvo, Land Rover, Jaguar, Aurus, Ducati и KTM.

Согласно корпоративной отчетности АО "Автодом", акционерами компании являются предприниматели Андрей Ольховский (контролирует 50,1% его долей через ООО "Бридж Кэпитал"), и Андрей Костин (46,8%).

Бренд Aurus сформировался на базе реализуемого ФГУП "НАМИ" с 2012 года проекта по созданию представительских автомобилей для первых лиц государства. Проект получил название "Единая модульная платформа" и позже стал также известен как проект "Кортеж". НАМИ с 2016 года вел мелкосерийный выпуск машин Aurus на своих мощностях.

Для создания полноценного серийного производства в Елабуге в конце 2017 года было зарегистрировано ООО "Аурус". Производство стартовало в мае 2021 года - там стали выпускаться седаны Aurus Senat, которые сейчас используются как служебные для президента и членов правительства. В ноябре 2022 года на площадке началось серийное производство российского люксового внедорожника Aurus Komendant.

В мае 2021 года глава Минпромторга (ныне - также вице-премьер) Денис Мантуров говорил, что степень локализации автомобиля составляла на тот момент 53%, к 2023 году должна быть доведена до 80%.

Площадка Aurus в Татарстане рассчитана на производство до 5 тысяч автомобилей в год.

Анонсированные ранее планы расширения модельного ряда Aurus предполагали также появление минивэна Arsenal, кабриолета на базе парадного автомобиля и электромотоцикла. Образец последнего летом этого года был представлен под названием Aurus Merlon (от сл. "мерлон" - зубец стены крепости, кремля) и показан на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.