Сенаторы одобрили закон о порядке назначения главы Счетной палаты

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который приводит в соответствие с Конституцией процедуру назначения и снятия с должности председателя Счетной палаты.

13 декабря закон прошел третье чтение в Госдуме.

В соответствии с законом, кандидаты на должность председателя Счетной палаты вносятся президенту Советом палаты Совета Федерации по предложениям комитетов Совфеда. Президенту должно быть представлено не меньше трех кандидатур, одну из них он представляет сенаторам для назначения. Если президент не поддержит ни одного из трех предложенных ему кандидатом, он вправе выдвинуть иную кандидатуру и представить ее Совету Федерации для назначения на должность председателя Счетной палаты, говорится в законе.

Постановление о назначении редседателя Счетной палаты принимается большинством голосов от общего числа сенаторов.

Кроме того, закон совершенствует правовые основы деятельности и инструментария Счетной палаты в связи с развитием отечественной и международной практики осуществления внешнего государственного аудита.

В частности, согласно закону, Счетной палате предоставляется право постоянного доступа к информационным системам не только федеральных органов исполнительной власти, как это предусмотрено в действующем законе, но и к информационным системам иных федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, федеральных государственных учреждений и другим.

30 ноября сенаторы освободили от должности главы Счетной палаты Алексея Кудрина, он перешел на работу в "Яндекс".