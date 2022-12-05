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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Дума 8 декабря рассмотрит проект закона о процедуре назначения главы Счетной палаты

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении законопроект, уточняющий процедуру назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты, сообщил "Интерфаксу" источник в Думе.

Профильный комитет Госдумы по контролю в понедельник рекомендовал принять соответствующий проект закона во втором чтении с рядом поправок.

Согласно проекту закона (№27388-8) кандидатуры для назначения на должность председателя Счетной палаты вносятся президенту РФ Советом палаты Совета Федерации по предложениям комитетов Совета Федерации. Президенту РФ вносятся не менее трех кандидатур на должность председателя Счетной палаты. Президент РФ выбирает из внесенных кандидатур одну и представляет ее Совету Федерации для назначения на должность председателя Счетной палаты. В случае, если ни одна из внесенных кандидатур не будет поддержана президентом РФ, он вправе выдвинуть иную кандидатуру и представить ее Совету Федерации для назначения на должность председателя Счетной палаты, говорится в проекте закона.

Постановление о назначении на должность председателя Счетной палаты принимается большинством голосов от общего числа сенаторов РФ, отмечается в законопроекте.

Кроме того, законопроект направлен на совершенствование правовых основ деятельности и инструментария Счетной палаты в связи с развитием отечественной и международной практики осуществления внешнего государственного аудита.

На прошлой неделе Алексей Кудрин был освобожден от должности председателя Счетной палаты РФ.

В понедельник Кудрин сообщил, что принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию компании.

"Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные", - написал Кудрин в своем telegram-канале.

Другие детали, включая дату вступления в должность, он не привел.

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