Командующий РВСН анонсировал создание в РФ нового стратегического ракетного комплекса

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В России создадут новый мобильный стратегический ракетный комплекс, который сможет осуществлять пуски из любого района страны, сообщил газете Минобороны "Красная звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

"В следующем году мы приступаем к разработке перспективного ракетного комплекса мобильного базирования, который будет иметь большую мобильность, чем ПГРК (подвижный грунтовый ракетный комплекс) "Ярс", возможность оперативной передислокации и проведения пуска из любых районов на всей территории Российской Федерации", - сказал он.

Также Каракаев сообщил, что в 2023 году РВСН планируют завершить перевооружение мобильной группировки ракет на комплексы "Ярс".

"Перевооружение мобильной группировки РВСН на ПГРК "Ярс" началось с Тейковского ракетного соединения, расположенного в Ивановской области. В 2009 году на боевое дежурство заступил первый ракетный полк, оснащенный мобильным ракетным комплексом "Ярс". К настоящему времени стратегическим ракетчикам удалось переоснастить на данный комплекс все соединения РВСН от Ивановского до Иркутского, и в плановые сроки приступить к перевооружению самой западной дивизии РВСН, расположенной в Тверской области", - сообщил он.

"В будущем году постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка Бологовского соединения Ракетные войска стратегического назначения в целом завершат переоснащение мобильной группировки на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс", - сказал Каракаев.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тысяч км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

По словам командующего, в ближайшие годы основой группировки "тяжелых" ракет шахтного базирования РВСН станет комплекс "Сармат".

В июне президент Владимир Путин заявил, что в конце 2022 года российские военные должны поставить на боевое дежурство новую стратегическую ракету "Сармат". О первом испытательном пуске "Сармата" с космодрома Плесецк Минобороны объявило 20 апреля.

"Ракетный комплекс "Сармат" имеет широкий спектр возможностей по применению различных видов боевого оснащения, в основу которых заложены технические принципы, позволяющие гарантированно преодолеть любую систему ПРО (противоракетной обороны) как в настоящее время, так и в будущем. В текущих условиях создание данного ракетного комплекса для России означает укрепление стратегической безопасности", - заявил Каракаев.

На вопрос, почему для перевооружения на "Сармат" выбрано Ужурское ракетное соединение РВСН, Каракаев ответил: "Этот выбор во многом обусловлен тем, что в ракетной дивизии, дислоцированной в Ужуре, обеспечена техническая возможность размещения ракетных комплексов "тяжёлого" класса с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой".

"Кроме того, Ужурское соединение имеет важное стратегическое положение, поэтому будет перевооружено в первую очередь. Для размещения нового ракетного комплекса используется инфраструктура существующего ракетного комплекса "Воевода", что существенно снижает время и затраты на его развертывание", - сообщил он.

"Решение о размещении данного ракетного комплекса в других дивизиях РВСН будет зависеть от складывающейся военно-стратегической обстановки и необходимости дальнейшего наращивания боевой мощи РВСН", - заявил Каракаев.

"По многим характеристикам новый комплекс превосходит своего предшественника "Воеводу". Короткий разгонный участок обеспечивает более ранее разведение боевых блоков, существенно затрудняет обнаружение уходящей со старта ракеты и ее поражение ударными средствами противоракетной обороны. Энергетические возможности ракетного комплекса "Сармат" позволяют применять на ракете расширенную номенклатуру боевого оснащения", - сообщил командующий.