В России резко вырос спрос на защитные маски

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В России резко вырос спрос на защитные маски в связи с ухудшением эпидситуации, сообщает пресс-служба Wildberries.

Там отметили, что с 10 по 16 декабря, спрос на маски в целом по стране увеличился на 50% на Wildberries по сравнению с аналогичной неделей в ноябре 2022 годом.

В Санкт-Петербурге число заказов масок взлетело на 142%.

На 61% увеличился спрос на маски в Москве, в Татарстане - на 40%, в Краснодарском крае - на 35%.

Ранее сообщалось, что школьные каникулы для младших классов в Петербурге начнутся 20 декабря. Также в городе введен масочный режим в медицинских и социальных учреждениях.