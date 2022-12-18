Президент РФ подписал закон о порядке назначения главы Счётной палаты

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приводящий в соответствие с Конституцией РФ процедуру назначения и снятия с должности председателя Счётной палаты.

Согласно документу, кандидатуры для назначения на должность председателя Счетной палаты вносятся президенту РФ Советом палаты Совета Федерации по предложениям комитетов СФ.

Главе государства направляют не менее трех кандидатур, он выбирает из них одну и представляет ее Совету Федерации для назначения на должность председателя Счетной палаты.

Если ни одна из внесенных кандидатур не будет поддержана президентом, он вправе выдвинуть иную кандидатуру и представить ее Совету Федерации для назначения.

Постановление о назначении на должность председателя Счетной палаты принимается большинством голосов от общего числа сенаторов РФ.

Кроме того, закон совершенствует правовые основы деятельности и инструментария Счетной палаты в связи с развитием отечественной и международной практики осуществления внешнего государственного аудита.

В частности, согласно закону, Счетной палате предоставляется право постоянного доступа к информационным системам не только федеральных органов исполнительной власти, как это предусмотрено в действующем законе, но и к информационным системам иных федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, федеральных государственных учреждений и другим.