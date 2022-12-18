Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Президент РФ подписал закон о порядке назначения главы Счётной палаты

Президент РФ подписал закон о порядке назначения главы Счётной палаты
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приводящий в соответствие с Конституцией РФ процедуру назначения и снятия с должности председателя Счётной палаты.

Согласно документу, кандидатуры для назначения на должность председателя Счетной палаты вносятся президенту РФ Советом палаты Совета Федерации по предложениям комитетов СФ.

Главе государства направляют не менее трех кандидатур, он выбирает из них одну и представляет ее Совету Федерации для назначения на должность председателя Счетной палаты.

Если ни одна из внесенных кандидатур не будет поддержана президентом, он вправе выдвинуть иную кандидатуру и представить ее Совету Федерации для назначения.

Постановление о назначении на должность председателя Счетной палаты принимается большинством голосов от общего числа сенаторов РФ.

Кроме того, закон совершенствует правовые основы деятельности и инструментария Счетной палаты в связи с развитием отечественной и международной практики осуществления внешнего государственного аудита.

В частности, согласно закону, Счетной палате предоставляется право постоянного доступа к информационным системам не только федеральных органов исполнительной власти, как это предусмотрено в действующем законе, но и к информационным системам иных федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, федеральных государственных учреждений и другим.

Владимир Путин Счетная палата
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В "Роскосмосе" сообщили о снижении температуры в корабле "Союз МС-22"

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирусом заболели более 7,2 тыс. человек

Пожар на складах на площади две тыс. кв. м. полностью потушили во Владивостоке

Пожар на складах на площади две тыс. кв. м. полностью потушили во Владивостоке

Что произошло за день: суббота, 17 декабря

Минцифры РФ предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram

Отреставрированные Сфинксы вернулись на Египетский мост в Петербурге

Отреставрированные Сфинксы вернулись на Египетский мост в Петербурге

Военком Подмосковья заявил, что увеличивать срок срочной службы в армии не планируется

Военком Подмосковья заявил, что увеличивать срок срочной службы в армии не планируется

Возможной причиной падения Ми-8 в Бурятии назвали неисправность или ошибку пилотов

В МИД РФ заявили, что новые санкции ЕС против России нанесут ущерб самому Евросоюзу

В МИД РФ заявили, что новые санкции ЕС против России нанесут ущерб самому Евросоюзу

СПЧ заключил, что положения законопроекта о биометрии могут привести к ущемлению прав россиян

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });