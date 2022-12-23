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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Власти Калужской области частично запретили полеты над регионом

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Новые правила использования воздушного пространства с ограничениями полетов над территорией региона утвердили в Калужской области, сообщила пресс-служба областного правительства в пятницу.

"Принято постановление губернатора (...), которое запрещает на территории Калужской области использование воздушных судов авиации общего назначения, воздушных аппаратов (аэростатов), беспилотных гражданских воздушных судов, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Исключения при этом сделаны для воздушных судов органов государственной, муниципальной и исполнительной власти и их подведомственных организаций, а также организаций, выполняющих гособоронзаказ или обеспечивающих работу инфраструктуры или работающий по договору с властями.

Запрет, вводимый "в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности", будет действовать до особого распоряжения. За его несоблюдение могут привлечь к уголовной ответственности, отмечает пресс-служба.

Калужская область
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