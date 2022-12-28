В Кремле отнеслись с пониманием к словам Медведева об уехавших россиянах

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова попросили прокомментировать пост в Telegram зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, который объявил, что россиян, которые уехали за границу и желают поражения своей стране, следует полностью отрезать от источников доходов в России.

"Там же идет речь именно о тех, кто нарушает наше законодательство, нарушает наши законы. И, естественно, те, кто нарушают наши законы, они должны нести за это ответственность. Вы знаете, что сейчас в целом достаточно эмоциональные моменты, конечно. Очень многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич", - заявил Песков.

Этой осенью спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что было бы правильным отменить преференции для уехавших из России и ввести для них повышенные налоги. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что россиянам, уехавшим за рубеж и критикующим свое Отечество, следует там и оставаться.

Депутат Госдумы Андрей Исаев и сенатор Андрей Клишас готовят законопроект о запрете уехавшим работать удаленно в сферах, касающихся безопасности государства.