НРД запросит Казначейство Бельгии о порядке разблокировки активов клиентов депозитария

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (центральный депозитарий, входит в группу "Московской биржи") скоро направит в Казначейство Бельгии запрос о порядке реализации опубликованных 22 декабря общих условий применения положений регламента Совета ЕС, разрешающей разблокировку активов, структурированных через НРД.

Об этих планах сообщает сайт НРД. Пока депозитарий получает необходимую информацию неофициально.

В частности, юридические консультанты НРД получили от Казначейства Бельгии неофициальную информацию о толковании терминов, использованных в опубликованном им документе.

Под термином "sale" в отношении ценных бумаг, эмитированных российскими компаниями, понимается продажа бумаг, в отношении ценных бумаг, эмитентами которых не являются российские компании, может пониматься перевод бумаг европейскому брокеру или в банк (при этом термин "российская компания" не раскрывается).

В отношении связанных с выплатами по ценным бумагам денежных средств под термином "sale" может пониматься конверсионная валютная операция.

Кроме того, поясняется, что европейским оператором (гарантом), наличие которого является одним из условий выдачи индивидуальной лицензии, может выступать дочерняя компания лица, чьи активы заблокированы в Euroclear, или компания, связанная с таким лицом иным образом (предполагалось, что гарант принимает полную ответственность за то, что разблокировка коснется неподсанкционных лиц).

Европейский центральный депозитарий Euroclear находится под надзором Минфина и Нацбанка Бельгии, на его счетах учитывается основная часть заблокированных активов российских инвесторов.

Крайняя дата подачи заявлений на разблокировку активов в Казначейства Бельгии - 7 января 2023 года включительно.

НРД в сентябре после согласования с Euroclear и европейскими консультантами направил запросы на получение генеральных лицензий для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов в министерства финансов Бельгии и Люксембурга, которые выступают регуляторами европейских центральных депозитариев Euroclear и Clearstream.

В соответствии с разъяснением Еврокомиссии, которое было опубликовано 6 октября, власти отдельных стран-членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня 2022 года.

Операции по счетам НРД в Euroclear и Clearstream перестали осуществляться в стандартном режиме с 28 февраля без направления в НРД официального уведомления о введении каких-либо ограничений. В марте Euroclear и Clearstream приступили к процедуре "углубленной" проверки (due diligence) в отношении НРД, о чем НРД был уведомлен 18 и 24 марта соответственно.

В рамках процедуры НРД предоставил все необходимые документы и информацию, в том числе как в отношении самого НРД, так и Московской биржи как основного акционера НРД. Предполагалось, что иностранные депозитарии передадут результаты due diligence компетентным регулирующим органам соответствующих юрисдикций (Бельгии и Люксембурга) для урегулирования ситуации и принятия дальнейшего решения о возможности возобновления операций по счетам НРД.

После включения 3 июня НРД в санкционный список Евросоюза Euroclear и Clearstream приостановили процедуру due diligence, на счета НРД была наложена блокировка.

Как сообщал Euroclear, на его счетах к концу сентября скопилось 119,9 млрд евро заблокированных выплат, предназначенных российским инвесторам, Euroclear получил доход от их инвестирования в размере 340 млн евро.

НРД в конце прошлой недели опубликовал предварительное описание процесса своего взаимодействия с клиентами и с депозитарием Clearstream для освобождения активов несанкционных российских инвесторов в рамках генеральной лицензии, выданной министерством финансов Люксембурга. Предложенный порядок предусматривает, что разблокировка активов инвесторов и причитающихся им выплат осуществляется в рамках прямого взаимодействия между НРД и Clearstream.

НРД известил своих клиентов, что будет осуществлять прием документов для разблокировки активов несанкционных российских инвесторов в рамках генеральной лицензии министерства финансов Люксембурга с 29 декабря по 4 января.