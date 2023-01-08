Следователи рассматривают четыре причины выезда самолета за пределы взлетной полосы в Перми

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Транспортные следователи в рамках проверки устанавливают обстоятельства выезда самолета авиакомпании "Победа" за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в международном аэропорту "Пермь" (Большое Савино), сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России в воскресенье.

По данным следствия, при выруливании на взлетную полосу самолет выкатился на два метра за ее пределы и наехал на снежный сугроб.

"Следствие рассматривает все возможные версии случившегося. Среди них: ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Перми в Москву, при разгоне выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер не получил повреждений, пострадавших нет. На борту находились 183 пассажира, их перевезли по маршруту на резервном борту.

Аэропорт временно закрывался для приема и отправления рейсов до освобождения полосы. В связи с этим были задержаны шесть авиарейсов на вылет и один на прилет.