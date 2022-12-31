Завершился осенний призыв в армию

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что осенний призыв на срочную военную службу в армию (на 1 год) завершен. В ходе призыва в воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 тысяч человек.

"С учетом проводимых мероприятий специальной военной операции в планы работы военных комиссариатов и призывных комиссий были внесены корректировки. Призывные комиссии начали свою работу своевременно с 1 ноября, а отправки призывников со сборных пунктов субъектов Российской Федерации в войска начались с 15 ноября", - уточнили в ведомстве.

"Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине не привлекаются, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", - заверили в министерстве.

Сейчас на срочную военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.

21 декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что планируется изменить возрастные рамки призыва на срочную военную службу: поэтапно увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет. Также он пообещал "обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу". Президент Владимир Путин эти предложения одобрил.

С 21 сентября в России по указу президента проводилась частичная мобилизация. 28 октября Шойгу проинформировал президента, что мобилизационные мероприятия завершены. 4 ноября Путин сообщил, что в рамках проведения специальной военной операции мобилизованы 318 тысяч человек с учетом добровольцев. 7 декабря он сказал, что в дополнительной мобилизации нет необходимости.