Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:37

В РФ не обнаружен новый подвариант омикрон-штамма COVID-19 "Кракен"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Новый подвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, получивший название "Кракен" и отличающийся большей заразностью, в России не обнаружен, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант омикрона - XBB.1.5 "Кракен" не выявлен", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, "по заявлению ВОЗ в настоящее время признаков того, что новый подвариант коронавируса имеет особую тяжесть заболевания, нет, однако он более заразный".

Доминирующим вариантом коронавируса в РФ остается штамм "омикрон".

"При этом на протяжении последних недель доля сублиний BA.2 ("стелс-омикрон") изменялась от 1,9% до 23,9%, а доля сублиний BA.5 ("южноафриканский") изменялась от 66,7% до 96,5%", - отметили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве заявили, что ситуация с распространением COVID-19 и циркуляцией новых вариантов "омикрона" в РФ остается стабильной и находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

Хроника 09 января 2020 года – 07 января 2023 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели 3,3 тыс. человек

В РФ за сутки COVID-19 заболели 3,3 тыс. человек

Что случилось этой ночью: суббота, 7 января

Губернатор Севастополя заявил о сбитом над городом беспилотнике

Путин посетил рождественское богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля

Православные верующие празднуют Рождество

Православные верующие празднуют Рождество

Что произошло за день: пятница, 6 января

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о введении "режима тишины" по поручению президента

Пандемия коронавируса

В РФ более 3,4 тыс. человек заболели коронавирусом за сутки

В РФ более 3,4 тыс. человек заболели коронавирусом за сутки

Экс-премьер Дагестана погиб в ДТП в Махачкале

Что произошло за день: четверг, 5 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });