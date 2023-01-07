В РФ не обнаружен новый подвариант омикрон-штамма COVID-19 "Кракен"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Новый подвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, получивший название "Кракен" и отличающийся большей заразностью, в России не обнаружен, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант омикрона - XBB.1.5 "Кракен" не выявлен", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, "по заявлению ВОЗ в настоящее время признаков того, что новый подвариант коронавируса имеет особую тяжесть заболевания, нет, однако он более заразный".

Доминирующим вариантом коронавируса в РФ остается штамм "омикрон".

"При этом на протяжении последних недель доля сублиний BA.2 ("стелс-омикрон") изменялась от 1,9% до 23,9%, а доля сублиний BA.5 ("южноафриканский") изменялась от 66,7% до 96,5%", - отметили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве заявили, что ситуация с распространением COVID-19 и циркуляцией новых вариантов "омикрона" в РФ остается стабильной и находится на строгом контроле Роспотребнадзора.