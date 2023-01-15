Что произошло за день: воскресенье, 15 января

Крушение самолета в Непале, ЧП в месте дислокации военных под Белгородом, смерть Вахтанга Кикабидзе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пассажирский самолет разбился в Непале. На борту находились 72 человека, включая четверых россиян. К настоящему моменту подтверждена гибель 68 человек. Понедельник объявлен в Непале днем траура.

- Трое военнослужащих погибли при детонации боекомплекта под Белгородом, сообщают экстренные службы. Восемь военных числятся пропавшими, шестнадцать ранены. ЧП произошло в результате непреднамеренного подрыва ручной гранаты сержантом в спальном помещении, в результате сдетонировал взводный боекомплект.

- Умер Вахтанг Кикабидзе. Актер скончался после продолжительной болезни в возрасте 84 лет.

- Путин заявил о положительной динамике СВО. По словам президента РФ, все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба.

- Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная". За корону боролись 84 девушки. Среди них была россиянка Анна Линникова, она не вошла в топ-16.