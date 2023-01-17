В суд направлено дело гендиректора "Прайм парка" о мошенничестве на 4,2 млрд рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в Коптевский суд Москвы уголовное дело гендиректора ООО "Прайм парк" Гагика Степаняна, обвиняемого в хищении 4,2 млрд рублей у компании "Мэнсфилд" (Mansfield Executive Limited), сообщило надзорное ведомство.

Степаняну предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

В 2022 году получили реальные сроки и штрафы другие фигуранты этого дела - Альберт Худоян и Сергей Коноплев. По версии следствия, Худоян, Коноплев и Степанян в 2016 году в Москве создали преступную группу, чтобы похитить имущество иностранной компании "Мэнсфилд". Хищение происходило в процессе реализации совместного проекта по строительству жилого комплекса премиум-класса в столице.

Худоян, Коноплев и Степанян учредили ООО "Прайм парк", Степанян стал его руководителем. Затем они под видом гражданско-правовых сделок и без согласия собственников "Мэнсфилд" незаконно передали объекты недвижимости в уставной капитал ООО "Прайм парк", отметили в ведомстве. Как ранее установили следствие и суд, "Мэнфсилд" утратила 50% права собственности на нежилое здание, права долгосрочной аренды трех участков на Ленинградском проспекте, а также полностью утратила свою долю в уставном капитале коммерческой организации, что повлекло причинение ущерба на общую сумму более 4,2 млрд рублей.

Степанян скрылся от следствия на территории США и был объявлен в международный розыск. Он заочно арестован, отметили в Генпрокуратуре.