Поставки цитрусовых из Абхазии в РФ с начала сезона выросли почти вдвое

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Абхазия существенно увеличивает объемы экспорта цитрусовых в текущем сезоне, с середины октября 2022 года поставки в Россию превысили 37 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.

В аналогичном периоде прошлого сезона в РФ было ввезено 19 тыс. тонн, таким образом, в новом сезоне показатель вырос почти в два раза.

"Основной объем поставок приходится на мандарины - 35 тыс. тонн. Также предприниматели продолжают ввозить апельсины и лимоны: на сегодняшний день ввезено уже около 200 тонн апельсинов и 500 тонн лимонов. Ввоз цитрусовой продукции продолжится ориентировочно до конца февраля", - уточнил представитель таможни.

Кроме того, поставки фейхоа в РФ в новом сезоне составили порядка 800 тонн, хурмы - 100 тонн.

В 2021 году сезон ввоза цитрусовых начался в первых числах октября. За весь сезон (октябрь 2021 года - февраль 2022 года) было ввезено порядка 22 тыс. тонн. По итогам текущего сезона прогнозируется ввоз более 50 тыс. тонн цитрусовых. Таким образом, объем поставок в этом сезоне может возрасти в 2,3 раза.

Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, таможенное оформление и контроль этого груза проводится в приоритетном порядке.