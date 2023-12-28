Абхазия в этом сезоне сократит поставки мандаринов в Россию на 21%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Абхазия в нынешнем агросезоне (октябрь 2023 года - март 2024 года) планирует завезти в Россию около 30 тысяч тонн мандаринов, что на 8 тысяч тонн меньше, чем в прошлом сезоне, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь по Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова.

Таким образом, поставки сократятся на 21%.

С октября по декабрь 2023 года Абхазия поставила в Россию 20 тысяч тонн мандаринов. В прошлом году к новогоднему празднику поставки нового урожая составили 25 тысяч тонн, отметила Жупанова.

В преддверии праздников поставки мандаринов традиционно возрастают.

"(В настоящее время - ИФ) из Абхазии поступает 700 тонн цитрусовых в сутки, таможенный контроль проходят в среднем до 500 грузовых машин с сельхозпродукцией", - сказала Жупанова.

По ее словам, мандарины везут в основном в центральную часть России, Москву, Петербург.

Предприниматели также ввозят апельсины (с октября поставлено 112 тонн), лимоны (530 тонн). Всего в текущем сезоне импортировано 21,5 тысячи тонн сельхозпродукции из Абхазии.