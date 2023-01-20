Новые условия допустимых соглашений банков и страховщиков будут введены с сентября

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Правительство России с 1 сентября 2023 года вводит новые условия допустимых соглашений банков и страховщиков. Об этом говорится в постановлении "О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями, а также иностранными страховыми организациями и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельного положения акта правительства Российской Федерации", опубликованном на портале государственной правовой информации.

Постановление правительства будет действовать до 1 сентября 2025 года.

Основные изменения к выбору банков-партнеров страховщиков, согласно документу, связаны с определенной стандартизацией таких подходов. Основным критерием для выбора и аккредитации страховщика банками окажется наличие рейтингов определенного уровня.

Страховая компания считается отвечающей требованиям банка при выборе партнеров для страхования рисков заемщиков-физлиц "в случае наличия у страховой организации кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для РФ, установленного кредитной организацией для каждого кредитного рейтингового агентства, включенного в реестр кредитных рейтинговых агентств ЦБ РФ".

При этом, как отмечается в документе, устанавливаемый кредитной организацией уровень кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале страховой организации не может быть ниже уровня "ВВ-" и выше уровня "А-".

Согласно постановлению, соглашение признается допустимым, если банк принимает страховые полисы любой страховой компании, отвечающей требованиям кредитной организации к страховщикам, а также одновременно выполняет определенные правительством условия.

Банк должен информировать заемщиков об их праве выбора любой страховой компании, отвечающей требованиям кредитной организации. Он не может "устанавливать ограничений на количество договоров страхования, которые могут заключать с заемщиком страховщики, отвечающие требованиям кредитной организации, на размер страховой суммы и на размер страховой премии", отмечается в постановлении.

В документе также указаны параметры недопустимых условий соглашения между банком и страховщиком. К таким относятся условия, которые устанавливают ограничения по заключению аналогичных соглашений с другими кредитными и страховыми организациями. Банк не может обязать заемщика страховать риски в одной страховой компании в течение всего срока кредитования или навязывать страхование других рисков, помимо кредитных.

Кроме того, банк не может "требовать от страховщика размещать денежные средства на депозитах и в ценные бумаги банка, поддерживать остатки средств на счетах в кредитной организации в определенном размере, а также поддерживать обороты средств по расчетным счетам", следует из постановления. Банк не может заставить клиента страховать свои риски в страховой компании, входящей в одну с ним группу, в приоритетном порядке.

Помимо этого, в документе отмечаются условия, которые должны содержаться в соглашении для обеспечения конкуренции. Так, банк обязан принимать страховой полис любой страховой компании, соответствующей требованиям кредитной организации, выбранной заемщиком, а также процентная ставка по кредитному договору (договору займа) не должна зависеть от наименования страховщика, с которым заемщик или банк заключает договор страхования.

Как сообщалось, проект постановления был разработан ФАС России.

Ранее, комментируя готовящийся проект постановления правительства, заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Марина Пищулина сообщала, что новый порядок будет способствовать снижению документооборота и издержек банков при организации проверки страховщиков-партнеров.