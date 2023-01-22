В РФ за сутки коронавирусом заболели более 5,7 тыс. человек

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 729 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что количество госпитализаций в России за сутки составило 427 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 48,8%.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 14 субъектах РФ, снижение - в 52 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 19 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 014 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 285.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 41 человек, накануне сообщалось о 43 умерших.

Как сообщили в штабе, выздоровели за сутки 4 021 человек, или на 12,3% меньше в сравнении с 21 января.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 894 157 случая заражения коронавирусной инфекцией, 394 694 умерших и 21 306 526 выздоровевших.