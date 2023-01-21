В России за сутки COVID-19 заболели более шести тысяч человек

В московском метро. Архивное фото Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 6 014 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, количество госпитализаций в стране за сутки составило 834 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 0,4%.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 36 субъектах РФ, снижение - в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 078 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 64.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 43 человека, накануне сообщалось о 41 умершем.

Выздоровели за сутки 4 586 человек, или на 2,4% меньше в сравнении с 20 января, сообщили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 888 428 случая заражения коронавирусной инфекцией, 394 653 умерших и 21 302 505 выздоровевших.