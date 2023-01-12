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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

На смену свиному гриппу в РФ приходит грипп B

На смену свиному гриппу в РФ приходит грипп B
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В России продолжается рост заболеваемости гриппом, но свиной A(H1N1) начинает уступать место гриппу группы B, который также может вызвать осложнения в виде тяжелого воспаления легких. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"В последние дни мы видим ежедневное увеличение количества случаев, не критичное. Скорее всего, это обращения за медицинской помощью тех, кто оставался дома, и сейчас им необходима помощь врача. Подъем будет продолжаться. Мы не предполагаем, что он будет очень высоким. Но уже сейчас очевидно, что на смену вирусу гриппа A(H1N1) пандемическому 2009 года (свиному гриппу - ИФ) приходит вирус гриппа B", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

"Как правило, это свидетельство того, что идет небольшая вторая волна. "Хвост" всегда из гриппа B, "хвост" эпидподъема", - уточнила она.

По словам Поповой, протекает заболевание, вызванное вирусом гриппа B "не очень просто, не очень легко, с нередким осложнением в виде бронхитов и пневмоний".

Глава Роспотребнадзора напомнила, что вирус гриппа является респираторным вирусом, "и защититься от него можно точно так же, как и от коронавируса: защитив органы дыхания и содержа руки, поверхности и гаджеты в абсолютной чистоте". "Ну, и конечно, чем меньше контактов, тем меньше риск заражения. Вирус гриппа так же заразен, контагиозен, как и сегодняшний ковид, поэтому здесь надо быть очень аккуратным и бережно относиться к своему здоровью", - отметила Попова.

Роспотребнадзор
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