Потанин заявил, что конфискация активов губительна для инвестиционного климата

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - России не стоит повторять незаконную практику конфискации активов, которую использует Запад, тем более что есть все возможности замещения западных инвестиций отечественными и инвестициями из дружественных стран, заявил РБК ТВ владелец "Интерроса" и гендиректор "Норильского никеля" Владимир Потанин.

Также он считает, что идея конфискации активов западных стран и имущества покинувших страну граждан России противоречит политике правительства по укреплению благоприятного инвестиционного климата. Такие призывы лишают мотивации российских предпринимателей, порождая неуверенность в праве собственности, отметил бизнесмен.

"Конфискация [активов] является скрытой или явной формой воровства. Это разрушает инвестиционный климат той юрисдикции, в которой это происходит. Страны "коллективного Запада", которые построили свое общество на определенных ценностях, в числе которых краеугольным было уважение частной собственности, напрасно это разрушают, и это по ним ударит. А нам не надо этого повторять. Зачем же повторять ошибки других?", - сказал он.

Потанин обратил внимание на негативный опыт конфискаций собственности, полученный Россией после 1917 года.

"Мы свою прививку уже получили в 1917 году. И все помнят, к чему это привело. Неуважение к личным свободам людей и праву собственности привело по совокупности к плохим последствиям. Поэтому от этого надо просто уметь воздержаться, - подчеркнул он. - На уважении к праву собственности строится предпринимательская активность, строится мотивация людей. И лишение их такого рода мотивации - это очень вредная вещь".

Помимо этого, национализация усугубит проблемы излишней государственной собственности и ограничения инвестиционной активности, считает Потанин. По его мнению, задача государства - подхватывать только те участки, которые бизнес не может охватить по причине, например, отсутствия коммерческих перспектив.

"У нас в принципе экономика скорее страдает от излишнего государственного участия, поэтому новая национализация, на мой взгляд, идет вразрез в целом с финансовой и экономической политикой нашего правительства и нашей страны. Не нужно нам плодить лишнюю государственную собственность, особенно в таких областях, как торговля, хайтек и прочее. Не надо конфискаций, не надо национализации. Надо развивать инвестиционный климат и замещать одни инвестиции другими - отечественными и из дружественных стран", - полагает он.

"Я считаю, что этот процесс должен продолжаться, стимулироваться, в том числе в части замещения иностранных инвестиций. Если какие-то компании уходят из нашей страны, то вместо того чтобы к ним применять какие-то конфискационные и иные жесткие меры, гораздо проще дать возможность инвестиционному сообществу самому разрешить эту проблему. У него для этого есть все возможности замещения иностранных инвестиций отечественными", - добавил бизнесмен.

Разговоры про национализацию и конфискацию отвлекают от темы, которая заслуженно является мэйнстримом с весны 2022 года - укрепления внутреннего инвестиционного климата, полагает Потанин.

Потанин выступает резко против конфискации имущества у уехавших из страны россиян: "У нас страна очень привержена общинным, ортодоксальным традициям. Мы же не падки, например, на всякие новомодные тренды в вопросах брака и семьи. И твердо на этом стоим. Почему мы думаем, что можно по-другому относиться к таким фундаментальным институтам, как собственность или уважение личности человека?".

"Уехали программисты, сейчас идет дискуссия, пускать ли их обратно. Люди уехали, у них, наверное, на это были какие-то причины. Но большинство из них продолжают работать на нашу страну, экономику, компании. Кто-то из них вернется, кто-то нет. Зачем же их отталкивать и гнать? Они наймутся в другие компании. Это же наша сила, а не слабость - их мозги, способность производить продукт, которого, кстати, нам катастрофически не хватает", - подчеркнул Потанин.

Он напомнил, что Россия обеспечена собственным программным обеспечением всего на 20%, и в новых условиях ей необходим интеллектуальный потенциал отечественных специалистов для ликвидации этого гэпа.

"За счет чего мы будем восстанавливать тот ущерб, который нашей экономике нанесли санкции? Мы будем восстанавливать его, прежде всего, за счет людей, которые способны это делать, поэтому надо уважительно отнестись к их убеждениям, которые, может быть, несколько не нравятся более патриотично настроенным людям. Терпимость надо проявлять", - считает бизнесмен.

Потанин убежден в том, что наказывать людей, работающих на экономику страны из-за границы или удаленно, не стоит.

"Вообще надо с этой демагогией кончать. Людей, которые вредят и наносят ущерб нашей стране здесь или там, надо судить, доказывать их вину и соответствующим образом по закону наказывать. А тех, кто по-другому думает, надо оценивать по вкладу в общее дело. Эти ребята, которые уехали, они вклад вносят, они делают свой продукт, очень нам нужный. Я бы вообще их никак не дискриминировал, по крайней мере достаточно длительный период времени. Ситуация острая, необычная. У этих молодых людей рушатся представления о том, как мир устроен".

Уехавшим из страны россиянам надо дать возможность "почувствовать, понять, попробовать", считает предприниматель.

"Отбирать собственность и клеймить раньше времени людей, мне кажется, - это признак слабости. А мы - сильная страна, сильная нация, по крайней мере, мечтаем о том, чтобы так восприниматься. Поэтому мы должны сильные ходы делать, а не слабые. Нарушение прав собственности - это импульсивный, слабый ход. И наказание людей за то, что они работают, условно говоря, из Еревана или даже из какой-нибудь Германии на нашу экономику, это тоже импульсивный, популистский ход", - заключил Потанин.