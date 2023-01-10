В Кремле заявили о незаконности и последствиях от действий по конфискации активов РФ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Конфискация российских активов зарубежными странами будет чревата последствиями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Какие бы действия в этом контексте ни предпринимались, они будут абсолютно ничтожны и незаконны с точки зрения международного права. Безусловно, они будут иметь последствия для тех стран, которые хоть каким-то образом солидаризируются с такой линией", - сказал Песков, комментируя намерения властей Эстонии подготовить план конфискации российских активов.

"Власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и задать некий прецедент", - добавил он.