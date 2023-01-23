Потанин сообщил о росте оборотного капитала "Норникеля" из-за изменений в логистике

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - "Норильский никель" столкнулся с сильным ростом оборотного капитала из-за вызванных санкциями изменений логистических цепочек и систем расчетов, заявил РБК ТВ глава компании Владимир Потанин.

"В производственном плане поменялись логистические цепочки, разрушились системы расчетов - и со всеми вытекающими отсюда последствиями. ... Например, в "Норильском никеле" сильно вырос оборотный капитал из-за замедления всех этих процессов и их усложнения", - сказал он.

Чистый оборотный капитал "Норникеля" обычно держался ниже уровня $1 млрд, по итогам 2021 года составил $1,27 млрд, а за первое полугодие 2022 года вырос до $3,8 млрд за счет роста запасов металлопродукции, материалов и запчастей, а также значительного подорожания рубля.

Сейчас компании приходится отодвигать "вправо" многие проекты, что вызвано необходимостью в перепроектировании, в поисках нового оборудования из-за отказа западных клиентов его поставлять, отметил Потанин.

Как следствие, стратегия компании становится более сфокусированной на развитии внутри, привлечении партнеров из дружественных юрисдикций и поиске возможностей в этих странах.

"Например, у нас по некоторым бизнесам были планы экспансии на другие рынки. И наоборот, мы участвовали в разных стартапах в других странах в надежде привести их в Россию, чтобы здесь укрепить наши существующие бизнесы. Такие возможности сейчас практически полностью ушли. Мы перестраиваем нашу инвестиционную политику на еще больший акцент на Россию и ищем новые возможности в дружественных юрисдикциях", - сказал он.

"Вся парадигма нашего бизнеса, который был больше завязан на вовлеченность в международную цепочку создания продукта и технологии, сейчас переориентируется на внутреннюю историю с попыткой вовлечь в это какие-то дружественные страны и партнеров. Где-то это получается, где-то пока нет. В целом это серьезное изменение в системе планирования и в системе ожиданий", - подчеркнул глава "Норникеля".

Логистические цепочки "Норникель" переносит на более дружественные страны, прежде всего на Китай, Турцию, Марокко и другие арабские страны, сказал Потанин.

По данным на начало 2022 года, 50% экспорта металлов "Норникеля" направлялось в Европу, 20% - в Америку.

"На жизнедеятельности компании, на ее выживаемости это не сказывается впрямую, но, конечно, ограничивает ее возможности, в том числе финансовые и по освоению тех рынков, на которых она традиционно была. Удерживать их сложнее, а новые завоевывать дорого", - добавил он.

"Мы как отдельно взятая компания и как страна должны [остаться] в хорошей форме и просто выжить этот период - и добраться до того берега, на котором потом будем строить новые правила взаимоотношения со всеми другими странами и между собой", - заключил Потанин.