Комитет Думы одобрил ужесточение закона об иностранных инвестициях в стратегические компании

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку вынес положительное заключение на законопроект, который упрощает для РФ порядок взыскания имущества у недобросовестных иностранных инвесторов в рамках закона об инвестициях в стратегические хозяйственные общества.

Документ (№260065-8) был внесен в парламент правительством в конце декабря 2022 года.

Согласно действующему законодательству об иностранных инвестициях в стратегические предприятия (N57-ФЗ), сделки, совершенные с нарушением требований этого закона, признаются ничтожными, то есть, если они совершены без предварительного согласования с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. При этом суд по иску ФАС после признания сделки ничтожной может применить к данной сделке последствия, прописанные в Гражданском кодексе (ст. 167 п.2), речь идет о двусторонней реституции: стороны недействительной сделки должны вернуть друг другу переданное по ней имущество или его стоимость.

Кроме того, в законе об иностранных инвестициях предусмотрена специальная мера - лишение иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров, без лишения его права на сами акции.

Внесенный законопроект, минуя Гражданский кодекс, напрямую прописывает в законе об иностранных инвестициях возможность - при признании сделки ничтожной из-за недобросовестности иностранного инвестора - через суд взыскать в доход РФ акции (доли) хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, его имущество, а также доходы, которые получены таким иностранным инвестором в результате совершения указанной сделки. Кроме того, законопроектом предусматривается возможность взыскания в судебном порядке с иностранного инвестора по иску хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, убытков (в том числе упущенной выгоды), причиненных этому хозяйственному обществу, а также возмещения вреда, причиненного его имуществу. При разрешении вопроса о взыскании имущества в доход государства нужно будет учитывать наличие или отсутствие рисков сохранения или возникновения угрозы обороне и безопасности государства.

"В современной ситуации, отягченной санкционным давлением со стороны иностранных государств, ужесточение контроля над российскими компаниями с иностранными инвестициями, а также ужесточение наказания в случае нарушения порядка осуществления иностранных инвестиций в стратегически значимые для России предприятия являются логичными и своевременными мерами для обеспечения безопасности государства. Кроме того, предлагаемая норма имеет исключительный характер и будет применяться только в случае неправомерных действий иностранных инвесторов", - говорится в заключении комитета по финансовому рынку.

Сейчас в РФ определено 50 видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в числе которых работа с ядерными установками и радиоактивными веществами, разработка и производство вооружения и военной техники, обеспечение авиационной безопасности, космическая деятельность, телевизионное и радиовещание, рыболовство, разведка и добыча полезных ископаемых. В 2022 г. в перечень включили перевозку морским и водным транспортом определенных правительством РФ видов груза, создание и обслуживание информационных систем оформления воздушных перевозок, проведение анализа уязвимости и обеспечение физической защиты объектов топливно-энергетического комплекса.

Законопроект включен в календарь работы парламента для рассмотрения в первом чтении на заседании 15 февраля.