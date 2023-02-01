Сенаторы поддержали закон об обязательной геномной регистрации осужденных

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, значительно расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации.

Со вступлением закона в силу в список войдут все осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы, подозреваемые и обвиняемые в совершении любых преступлений, а также лица, подвергнутые административному аресту.

До сих пор анализ ДНК делали только осужденным за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности.

В законе уточняется понятие "геномная информация", это - биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах ДНК физического лица или неопознанного трупа.

Кроме того, Следственный комитет получит полномочия по проведению обязательной государственной геномной регистрации.

Расширить геномную регистрацию законодателям предложило правительство. Законопроект № 1048800-7 был внесен в парламент в ноябре 2020 года.

Авторы документа в пояснительной записке сослались на зарубежный опыт и указали, что базы данных ДНК начинают эффективно функционировать при условии содержания в них геномной информации не менее 1% от общего количества населения страны.

В федеральной базе данных геномной информации содержится геномная информация 0,6% от общего количества населения России (965 315 объектов учета) по состоянию на 1 января 2020 года, говорится в документе.

После вступления в силу закона ФБДГИ (федеральная база данных геномной информации) только за 2021 - 2023 годы может увеличиться до 5,2 млн объектов учета (в первый год реализации закона в ФБДГИ будет помещена геномная информация свыше 945 тысяч лиц, а в последующие два года - не менее 1,8 млн лиц ежегодно, за счет таких категорий как осужденные, подозреваемые, обвиняемые), что будет соответствовать 3,5 % от общего количества населения страны, отмечается в документе.