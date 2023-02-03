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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Россия усилит безопасность приграничных объектов ТЭК

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Россия примет дополнительные меры по усилению безопасности приграничных объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), чтобы минимизировать обстрелы со стороны Украины, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Противовоздушная оборона энергообъектов не ко всем объектам относится, а в соответствии с критериями. Что касается усиления (охраны энергообъектов - ИФ), почитайте заявление президента по итогам совещания, где он сказал, что нужно ликвидировать саму возможность обстрелов наших приграничных территорий. Может быть, будут приняты дополнительные меры, но это больше вопрос Минобороны", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли приняты дополнительные меры по усилению безопасности приграничных объектов ТЭК после попытки обстрела вечером 31 января нефтеперекачивающей станции Новозыбков в Брянской области.

Минэнерго РФ
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