Самолеты рейса Якутск-Москва летом будут садиться в Нижневартовске на дозаправку

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижневартовска летом 2023 года будет принимать на дозаправку пассажирские рейсы из Якутска в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом говорится в официальном телеграм-канале Нижневартовска.

Это связано с проведением модернизации взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутска с 10 мая по 28 октября 2023 года. Как сообщала ранее пресс-службы авиакомпании "Якутия", с 10 мая аэропорт Якутска сможет принимать не все типы самолетов, потому что воздушные суда смогут садиться только на участке взлетно-посадочной полосы, которая будет в два раза короче рабочей длины – 1600-1800 метров. В этой связи авиакомпания "Якутия" будет вынуждена эксплуатировать более легкие и маленькие самолеты, у которых не хватает дальности для беспосадочных перелетов в столицу.

По информации телеграм-канала, техническая посадка в Нижневартовске будет проходить без высадки пассажиров из самолета, она займет 40-50 минут.

Данные обстоятельства не повлияют на отправку и прием самолетов, выполняющих рейсы из самого Нижневартовска в города России, уточняется в сообщении.

Как сообщалось, полностью завершить работы в рамках очередного этапа реконструкции ВПП аэропорта Якутска планируется в 2024 году. Ограничения по полетам будут введены только в 2023 году. Реконструкция аэропорта стоимостью 4,5 млрд рублей ведется с 2019 года.

Аэропорт Якутска является крупнейшим в республике, в нем базируются авиакомпании "Якутия" и "Полярные авиалинии". Выполняются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Улан-Удэ.

Аэропорт Нижневартовска входит в число 30 крупнейших аэропортов России по пассажиропотоку, в ХМАО-Югре он второй по этому показателю.